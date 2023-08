Angleterre : La discrétion demandé au prince Harry pour espérer revenir dans la famille royale

Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale en 2020 sous fond de tension pour les Etats-Unis. Trois ans après, on parle d’un éventuel retour parmi les siens du prince Harry en raison d’un conflit avec son épouse.

Un retour annoncé du prince Harry dans la famille royale

Il y a de cela trois ans maintenant, le Prince Harry et son épouse Meghan Markle ont pris leur distance avec la famille royale en allant s’installer aux Etats-Unis. Pour cause, le second fils de la regrettée Lady Diana n’a en effet jamais apprécié que sa femme soit la cible de toutes les critiques. Et surtout que le Palais de Buckingham ne soutient jamais celle-ci.

Ces derniers temps, on parle plus de tensions qui entourent la relation dans le couple des Sussex. Ce qui fait courir de nombreuses rumeurs d’un éventuel retour du prince Harry dans la famille royale. Il tenterait même de prendre contact avec ses proches en Angleterre afin de revenir y vivre. D’ailleurs, le mari de Meghan Markle sera à Londres le jeudi 7 septembre prochain pour assister à une remise de prix, organisée par l’association caritative WellChild. Son voyage serait aussi un moyen pour lui de se rapprocher de sa famille et même de revoir son père, le roi Charles III, avec qui il pourrait s’entretenir afin de faire la paix.

L’information est rapportée le dimanche 27 août par le journal britannique The Mirror. D’après le quotidien anglais, c’est l’expert de la famille royale, Kieran Elsby qui a expliqué que le retour du prince Harry est soumis à la seule condition de la discrétion de celui-ci. “J’espère qu’Harry ne va pas arriver avec une équipe de caméramen afin de filmer la fin de la réunion. Il est important que la rencontre soit privée, naturelle, et qu’elle reste loin de la société du spectacle et de l’influence des médias”, explique-t-il. Parce que le prince Harry se fait souvent accompagner des hommes de médias pour créer le buzz. Ce qui pourrait mettre en péril un potentiel retour auprès des siens à Buckingham.