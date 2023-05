Royaume-Uni: Le Prince Harry isolé lors du couronnement de Charles III

Charles III et Camilla sont officiellement couronnés. Selon des tabloïds, le prince Harry a été mis à l'écart lors de la cérémonie qui s’est déroulée avec faste en l'abbaye de Westminster, 70 ans après Elizabeth II.

Le prince Harry aux côtés de ses cousines, loin derrière son frère, William - Charles III et Camilla

Le Royaume-Uni n'avait plus connu cela depuis 70 ans et Elizabeth II. Inconditionnels de la monarchie britannique et dignitaires étrangers affluent, samedi à Londres pour le couronnement de Charles III lors d'une cérémonie chrétienne fastueuse et sans équivalent en Europe.

Le roi Charles III et la reine Camilla ont tous les deux été couronnés. A cette occasion, le prince Harry, venu sans son épouse Meghan, a pris place dans l’abbaye de Westminster aux côtés de ses cousines, loin derrière son frère, William.

En froid avec la famille royale, le prince Harry, fils cadet de Charles III, était arrivé discrètement à l'abbaye de Westminster samedi.

Le palais a confirmé samedi que Harry et Andrew, frère du roi déjà privé d'engagement public, n'auraient aucun rôle officiel lors du couronnement.

Selon Le Point, le duc de Sussex (Harry) et le duc d'York (Andrew) ne sont plus membres actifs de la famille royale, le premier depuis son départ volontaire aux États-Unis avec son épouse, Meghan, en 2020, tandis que le second est tombé en disgrâce après des accusations d'agression sexuelle.

Harry a confirmé il y a quelques semaines seulement qu'il viendrait bien à la cérémonie. Depuis, sa venue et en particulier sa place dans l'abbaye ont donné lieu à nombre de spéculations dans les médias britanniques.

Le roi et la reine apparaissent au balcon

Charles et Camilla sont apparus au balcon de Buckingham où ils étaient entourés de leurs jeunes pages, dont le prince George. Le prince et la princesse de Galles, mais aussi le prince Louis et la princesse Charlotte sont également présents.