Niger : La junte hausse le ton et ordonne l'expulsion de l'ambassadeur français

Les autorités du Niger ont ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français Sylvain Itté dans une note publiée le mardi 29 août 202023. Selon le gouvernement nigérien, estime qu'étant donné que le délai de quarante huit heures accordé au diplomate français écoulé depuis le 28 août, celui-ci ne "jouit plus du privilège et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France".

Niger : La police chargée d'expulser l'ambassadeur de France

Le communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l'extérieur est formel. Sylvain Itté n'a plus le droit de demeurer sur le sol nigérien. En effet, le pouvoir du général Abdourahamane Tchiani estime qu' "au terme du délai de quarante heures expiré à compter du 28 août 2023", l'ambassadeur français "ne jouit plus du privilège et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France".

La junte au pouvoir au Niger affirme par conséquent que "les cartes diplomatiques et les visas de l'intéressé et des membres de sa famille sont annulés". On apprend par ailleurs que "les services de police sont instruits" à l'effet de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur français.

Pour rappel, il y a quelques jours, le Niger avait retiré l'agrément de Sylvain Itté avant de lui demander de quitter le sol nigérien dans quarante huit heures. De son côté, Emmanuel Macron qui n'accorde aucune légitimité aux nouvelles autorités nigériennes avait assuré que son diplomate ne quitterait pas Niamey.

"Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Mohamed Bazoum, sur l'engagement de notre ambassadeur sur le terrain qui reste malgré les pressions, malgré toutes les déclarations d'autorités illégitimes", avait-il dit.