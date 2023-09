CAN 2023 (Q) : liste du Ghana face à la Centrafrique avec un vétéran et des absents

Les Blak Stars du Ghana vont affronter la Centrafrique dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 - CAN 2023. Pour cette rencontre décisive, les Black stars seront malheureusement obligés de se passer des services de plusieurs cadres du vestiaire pour raisons de blessures.

Plusieurs absents dans la liste du Ghana face à la Centrafrique en éliminatoires CAN 2023

Le Ghana doit jouer sa qualification à la CAN 2023 sans plusieurs de ses cadres. Et pour cause, des blessures contractées en club pour les uns et retour de blessures pour d'autres. Ainsi, le milieu de terrain d'Arsenal Thomas Partey et le défenseur de Leicester Daniel Amartey ne sont du groupe du sélectionneur Hughton.

À ces deux joueurs de premier League, s'ajoutent d'autres compatriotes comme l'ailier de Southampton, Kamaldeen Sulemana qui se remet toujours d'un souci aux ischio-jambiers, le gardien de but titulaire Joseph Wollacott de l'équipe. Aussi, on note les absences de Mohammed Salisu revenant de blessure, poursuivant sa rééducation puis l'attaquant Benjamin Tetteh blessé qui ressent une gêne aux quadriceps.

Avec ces absences de taille, le sélectionneur Chris Hughton, devra poursuivre son objectif qui est l'obtention de son ticket pour le tournoi continental prévu en Côte d'Ivoire. Pour cela, de nouveaux joueurs ont été appelés. En témoigne d'ailleurs la présence du jeune attaquant Ernest Nuamah qui est à sa première convocation chez les Black Stars. L'attaquant de 19 ans a récemment signé pour le club français de l'Olympique Lyonnais.

Dans la liste publiée par Chris Hughton, il faut noter la présence du vétéran André Ayew. Une convocation du capitaine des Black Stars qui est très décriée par les supporters, étant donné que celui-ci est sans club après avoir quitté Nottingham Forest en fin de saison dernière.

Toutefois, Chris Hughton et ses poulains doivent avoir une chose à l'esprit avant d'entamer le match. Bien qu'ils soient actuellement en tête du groupe E, ils n'ont pas droit à l'erreur car une défaite les éliminerait dans le cas où l'Angola battrait Madagascar. La rencontre entre le Ghana et la Centrafrique va se dérouler jeudi 08 septembre 2023 au stade de Kumasi.

Liste des Black Stars

Gardiens de but

Lawrence Ati-Zigi, Abdul Manaf Nurudeen, Richard Ofori

Défenseurs

Alidu Seidu, Kingsley Schindler, Stephan Ambrosius, Joseph Aidoo, Alexander Djiku, Nicholas Opoku, Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah

Milieu de terrain

Abdul Samed Salis, Baba Iddissu, Andre Ayew, Elisha Owusu, Edmund Addo, Mohammed Kudus, Ransford Koningsdorffer

Attaquants

Inaki Williams, Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Ernest Nuamah, Osman Bukari, Joseph Painstil, Jonathan Sowah