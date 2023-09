Serge Aurier est forfait pour le match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Lesotho. Le défenseur ivoirien s'est blessé le week-end dernier avec son club.

CAN 2023 (Q): Serge Aurier forfait contre le Lesotho et le Mali en amical

Capitaine et cadre de la sélection, Serge Aurier ne disputera pas les deux prochains des Eléphants de Côte d'Ivorie. Et pour cause, le défenseur latéral droit était sorti sur blessure lors du match de la Premier League qui a opposé son club, Nottingham Forest à Chelsea le week-end dernier.

Convoqué par Jean-Louis Gasset, le champion d'Afrique 2015 ne répondra pas à l'appel du sélectionneur national. Les Eléphants devront faire sans leur expérimenté capitaine. La Côte d'Ivoire affrontera le Lesotho pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN au stade Laurent Pokou de San Pedro le 9 septembre.

Trois jours plus tard au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, Franck Kessé et ses équipiers vont croiser le fer en amical contre les Aigles du Mali. Un match test à moins de quatre mois du coup d'envoi de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.