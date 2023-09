Municipales : Éric Taba conteste la victoire de Yacé et annonce un match retour

Éric Taba n’entend pas baisser les bras après la proclamation de la victoire de Jean-Marc Yacé aux municipales à Cocody. Le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a annoncé avoir engagé un recours.

Municipales à Cocody : Éric Taba engage un recours contre la victoire de Jean-Marc Yacé

La CEI (Commission électorale indépendante) a proclamé la victoire de Jean-Marc Yacé aux élections municipales à Cocody. Contre toute attente, après avoir félicité le candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), le proche d’Alassane Ouattara a fait volte-face.

En effet, Éric Taba a adressé un message à ses partisans leur faisant savoir que le scrutin a été entaché d’irrégularités.

"Chères toutes, chers tous, je vous dis merci pour votre mobilisation lors du scrutin du 02 Septembre dernier que tout laisse croire que nous avons gagné à Cocody avec plus de 13.000 voix. Nous avons des éléments et des noms de personnes qui ont fait la magouille. Restez à l’écoute, car le match retour va commencer", a dit le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Par ailleurs, il les a invités au calme avant d’annoncer "un recours auprès des autorités compétentes relatif au scrutin 2023 à Cocody." J’invite donc tout un chacun à vaquer à ses occupations. Restez à l’écoute ! Dieu est Amour !", a ajouté Éric Taba.

Entre temps, le bureau de Jean-Marc Yacé à la mairie de Cocody a été perquisitionné par des gendarmes dans la nuit du mardi 5 septembre 2023.