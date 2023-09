Le Ghana est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023. Les Black Stars se sont qualifiés grâce à leur victoire contre la République centrafricaine.

CAN 2023 : Le Ghana sera bien présent en Côte d'Ivoire !

Il faudra attendre la 6e et dernière journée des éliminatoires pour voir le Ghana valider son ticket pour la CAN 2023. Les Black Stars qui se sont faire peur d'entrée par l'ouverture du score de Mafouta dès la 25e minute ont finalement renversé la Centrafrique. Grâce aux buts de Mohamed Kudus et Ernest Nuamah, le Ghana a réussi à décrocher sa qualification.

Avec deux victoires et quatre nuls en six journées, les Black Stars finissent à la tête du groupe E avec 12 points. Le Ghana sera bien présent en Côte d'Ivoire pour cette CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Outre le Ghana, l'Angola qui a fini deuxième du groupe est également qualifié.