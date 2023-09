Humilié par Wizkid lors d’une soirée, Joël Williams crie son indignation face à la polémique

Depuis quelques heures, une vidéo devenue virale présente un homme considéré être Joël Williams humilié à une soirée par le chanteur Wizkid. Le Bachelor de la téléréalité sur Canal + Pop s’est rapidement prononcé pour démentir.

Joël Williams dément être l’homme humilié par Wizkid à une soirée

Une vidéo de quelques secondes, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre un homme présenté comme Joël Williams (Bachelor), qui a été royalement humilié par Wizkid à une soirée à laquelle le chanteur nigérian avait également été convié. Tout d’abord, Wizkid a commencé à saluer ses fans présents, et lorsqu’il est arrivé au niveau de l’homme être l’ivoirien, celui-ci s’est levé pour lui faire une accolade. Mais malheureusement, la star l’a zappée pour saluer la demoiselle assise à côté de lui.

Les internautes ont rapidement commencé à se moquer de l’homme d’affaires avec des commentaires du genre : ‘’Voici pourquoi moi je n’ai jamais considéré une star comme une personne extraordinaire. Sincèrement, ils ne me disent rien. Moi je croise des joueurs, chanteurs, mais je ne me suis jamais précipité pour aller les saluer. Moi je suis bizarre et c’est mon moi’’, ‘’C’est quelle familiarité il a voulu créer là là ??? Vous vous connaissez avant ou bien ?? Même si le geste de l’artiste est méchant, mais c’est l’autre qui fait l’ouverture’’, ‘’Vous voyez non ? Quoi que tu penses être, soit d’abord fier de toi et mets-toi en tête que nous sommes tous pareils. Reste toujours digne devant n’importe qui et puis il n’y a rien. Je suis moi-même ma propre Star chez moi à la maison. Et ma plus grande star qui me reçoit toujours avec amour, c’est Dieu’’.

Se sentant frustré par ces propos insultants, Joël Williams vient de briser le silence pour se prononcer sur cette vidéo polémique. Et c'est sur le réseau social chinois que le Bachelor qu’il a fait savoir. ‘’C’est dommage et ça fait vraiment pitié de voir à quel point l’homme peut être méchant, vicieux et pernicieux. Pourquoi vouloir à tout prix dénigrer quelqu’un ? Tellement vous ne trouvez rien, que vous vous sentez obligés d’aller prendre des vidéos d’une personne X et prétendre que c’est moi. On a vu ça avec la vidéo du gars sous la pluie. Maintenant, c’est avec Wizkid’’, écrit-il. C’est maintenant clair qu’il ne s’agissait pas de Joël Williams, mais d’un artiste nigérian du nom de César Ume-Ezeoke qui lui ressemble qui a été humilié par Wizkid.