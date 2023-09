Côte d'Ivoire-Sénatoriales : Ahoussou Jeannot lance sa campagne

Ahoussou Jeannot Kouadio, le sénateur de la circonscription du Bélier, a lancé sa campagne pour les sénatoriales le lundi 11 septembre 2023. L'actuel président du Sénat de Côte d'Ivoire s'était rendu dans les localités de Didiévi et de Tie N'dekro en compagnie de la ministre gouverneure Raymonde Goudou Coffie, par ailleurs, sa directrice de campagne.

Sénatoriales : Ahoussou Jeannot lance sa campagne à Didiévi

La campagne pour les sénatoriales est ouvertes depuis le lundi 11 septembre 2023, comme annoncé par la CEI (Commission électorale indépendante) dans un communiqué officiel. Dès l'ouverture de la campagne, Ahoussou Jeannot Kouadio a posé ses valises à Didiévi et Tie N'dekro.

Accompagné de sa directrice de campagne, la ministre gouverneure Raymonde Goudou Coffie, le président du Sénat ivoirien a échangé avec les populations desdites localités.

"Grand merci aux maires réélus Brice Kouassi et Yao-Bohrey Casimir, à l’ensemble des conseillers municipaux des communes respectives de Didiévi et Tie-N’Diekro, pour leur soutien et leur volonté de faire triompher la liste RHDP aux élections sénatoriales du 16 septembre prochain. Je voudrais traduire toute ma reconnaissance à ma sœur, la ministre gouverneure Raymonde Goudou Coffie, notre directrice de campagne, pour son engagement à nos côtés", a déclaré Ahoussou Jeannot dans un tweet.

L'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara, faut-il le rappeler, a été battu lors des récentes élections régionales dans le Bélier. Ahoussou Jeannot tient l'occasion de redorer son blason en remportant les sénatoriales dans sa localité. Il faut noter que la campagne prend fin le jeudi 14 septembre 2023 à minuit.