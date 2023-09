Régionales : La grosse chute d’ Ahoussou Kouadio Jeannot dans le Bélier

La note des élections régionales est salée pour Ahoussou Kouadio Jeannot. Le président du Sénat ivoirien qui représentait le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a perdu la bataille dans les urnes.

Régionales dans le Bélier : Battu, Ahoussou Kouadio Jeannot demeure à l’écoute des populations

Les populations de la région du Bélier ont retiré leur confiance à Ahoussou Kouadio Jeannot. Le président sortant a perdu les élections du samedi 2 septembre 2023. En tant que cadre du parti au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), c’est une grosse défaite pour le patron du Sénat de Côte d’Ivoire.

Toutefois, l’ancien Premier ministre d’Alassane Ouattara a décidé de faire contre mauvaise fortune bon coeur. Ahoussou Kouadio Jeannot a d’abord reconnu sa défaite avant d’adresser un message aux populations.

"Au terme de ces élections régionales 2023, je voudrais remercier les vaillantes populations de la Région du Bélier pour l’esprit de fraternité et de paix qui a prévalu durant la campagne. Les résultats ont été proclamés ce dimanche 03 septembre 2023 et je voudrais remercier mes équipes et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance. Je demeure attaché et à l’écoute des populations de notre belle région afin de continuer à partager avec elles les questions de développement nécessaires à leur bien-être", a déclaré le candidat malheureux.