Gabon : Le général Brice Oligui Nguema a prêté serment (vidéo)

Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi 4 septembre au Palais de la Rénovation de Libreville. Il devient officiellement le président de la transition du Gabon.

Cinq jours après le Coup d'Etat contre Ali Bongo Ondimba, le Gabon tient son nouveau président. Ce lundi, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment en tant que président de la transition au cours d'une cérémonie tenue au Palais de la Rénovation de Libreville.

« Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi », a déclaré le nouvel homme fort du pays, qui a également affirmé qu’il préservera « les acquis de la démocratie ».

Devant un parterre de personnalités dont des acteurs politiques et des membres du corps diplomatiques, le président Brice Oligui Nguema n'a pas précisé la durée de la transition. Il a promis l'organisation d'élections libres et démocratiques censées ramener les civils au pouvoir à la fin de la transition.

Cette cérémonie de prestation vient tourner la page des Bongo, aux affaires depuis plus de cinq décennies dans ce pays riche d'Afrique centrale.