Gabon : Le général Brice Oligui Nguema prête serment lundi

Désigné à la tête de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema va prêter serment lundi 4 septembre 2023 devant les membres de la Cour constitutionnelle.

Gabon : Le général Brice Oligui Nguema prend officiellement le pouvoir, lundi

« Le général Brice Oligui Nguema a été désigné à l'unanimité président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition », avait déclaré un officier en présence de dizaines d'officiers supérieurs et généraux, qui représentent tous les corps de l'armée gabonaise.

Au lendemain du putsch qui a mis un terme à plus de 50 ans de règne de la famille Bongo, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a fixé au lundi 4 septembre, la cérémonie de prestation de serment de l'ancien patron de la garde républicaine en tant que président de transition et chef de l'Etat.

Ainsi, le général Oligui Nguema Brice entrera donc officiellement dans ses nouvelles fonctions et dirigera la transition dont la durée n'est pas encore connue. Avec ces annonces, le coup d'Etat au Gabon semble déjà être consommé malgré quelques condamnations de la communauté internationale.

Les nouvelles autorités du Gabon ont maintenu le couvre-feu « jusqu'à nouvel ordre ». Ce couvre-feu a été instauré il y a quatre jours par le pouvoir du président déchu « pour préserver le calme ». Dans une vidéo, le président déchu Ali Bongo a appelé ses soutiens à faire du bruit pour obtenir sa libération.