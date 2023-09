Côte d'Ivoire-Y’ello Startup 2023 : 400 candidatures enregistrées

En Côte d’Ivoire, au moins 400 candidatures pour 60 idées de startup ont été enregistrées pour concourir à l’édition 2023 du programme Y’ello Start-up de MTN Côte d’Ivoire. Le concours de financement des idées innovantes des jeunes a été officiellement lancé le vendredi 15 septembre 2023 à Abidjan.

Côte d'Ivoire : 20 startups vont bénéficier d’accompagnement à travers le programme Y’ello Startup 2023

Vendredi 15 septembre 2023, MTN Côte d’Ivoire a lancé la 5e édition de son programme d’aide et d’accompagnement aux Petites entreprises dans le cadre du programme “Yello Startup” au cours d’un After Work.

Y'ello Startup a pour ambition de créer un écosystème d'innovation et de durabilité, un endroit où les rêves des entrepreneurs se transforment en réalité. L’entreprise de téléphonie, à travers ce programme veut encourager les prochaines "licornes" ivoiriennes à se révéler, à prospérer et à inspirer.

Ce lancement qui a réuni une centaine d’invités issus de l’écosystème des Startups, de la finance ainsi que des structures d’accompagnement des Start-up, a permis d’échanger sur le thème : "Comment créer un écosystème d’innovation durable en Côte d’Ivoire ?".

Intervenant en qualité de panéliste, Djibril Ouattara, directeur général de MTN CI s’est exprimé en ces termes : "Nous sommes ravis de voir les résultats impressionnants de nos investissements, notamment des Startups qui ont réussi à lever des fonds supplémentaires et à étendre leur portée à l'échelle nationale et internationale. L’innovation qui s’inscrit dans la durabilité est la clé de cette réussite."

Ce panel modéré par Mme Hafou Touré Samb, experte, sur les politiques d’amélioration des conditions des PME a permis de passer en revue différents sujets allant de l’Écosystème, les Facteurs Clés de Succès, les Collaborations, Partenariats et soutiens pour Stimuler l'Innovation durable.

4 experts dans leurs domaines ont échangé là-dessus. Il s’agit de Dr Moussa Diaby, directeur général de l’INPHB, El-Hassan Kaba, directeur général et fondateur de Mansa Bank, Steven Bedi, Président du Ci20 et madame Leslie Ossete, co-fondatrice de Mstudio.

Pour les prochaines étapes de ce programme, L’appel à candidatures a permis de récolter plus de 400 candidatures, 60 idées de startups ont été sélectionnés pour la phase d’incubation, et 20 start-ups pour la phase d’Accélération. Ces 2 phases seront conduites par le partenaire Standford Seed Spark et s’achèvera, au bout de 3 mois, par le grand pitch final.

Quatre prix seront octroyés, notamment le grand prix Yello starup 2023 est doté de la somme de 7.000.000 F CFA, le second de 5 000 000 FCFA et le 3e lauréat empochera la somme de 3 000 000 F CFA

Outre les trois premiers prix, un prix spécial Agritech doté de 2 000 000 F CFA sera également décerné.

A ces prix, il faut ajouter l’accompagnement des partenaires investisseurs tel que MSTUDIO.

Depuis 2017, Yello Start Up a révélé de jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants. Parmi nos lauréats, des noms brillent comme des étoiles dans le ciel de l'entrepreneuriat ivoirien. Yaya Koné de Coliba Africa, Kevin Sesse de Mon Artisan, Fabrice KOFFI de Keiwa, Corinne Ouattara de Pass Santé Mousso, Anicet Amani de Skan TECHNOLOGIE et YOFFOUA Arthur de Coursier Médical.

Tous ces entrepreneurs ivoiriens sont les exemples vivants de ce que la détermination, l'innovation et la technologie peuvent changer des vies. Et nous sommes fiers de soutenir ces entrepreneurs ivoiriens créatifs qui ont le potentiel de changer le monde, et nous sommes là pour les aider à réaliser leurs ambitions.

Depuis son lancement en 2017, MTN CI à travers Yello Startup a investi plus de 250 000 000 FCFA dans des startups prometteuses.