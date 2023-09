Sénatoriales dans le Haut-Sassandra : Mamadou Touré salue la mobilisation

Mamadou Touré, président nouvellement élu du Conseil régional du Haut-Sassandra, s’est réjoui de la bonne mobilisation des électeurs lors des sénatoriales dans sa région. Le ministre ivoirien s’est dit confiant dans la victoire de son parti, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), dans sa région.

Mamadou Touré : "Les élections se tiennent dans un calme avec une bonne mobilisation

La Commission électorale indépendante (CEI) a ouvert la campagne électorale en vue des sénatoriales le lundi 11 septembre 2023 à 00 heure. Les candidats ont eu jusqu'au jeudi 14 septembre pour battre campagne. Les élections des sénateurs se tient le samedi 16 septembre 2023.

Dans la région du Haut-Sassandra, les sénatoriales se déroulent dans une atmosphère agréable. Cela a été confirmé par Mamadou Touré. En effet, le président du conseil régional a salué le calme et la bonne mobilisation des électeurs qui sont les conseillers tant au niveau régional qu au niveau municipal.

"Vous savez à l’issue des élections locales de 2 septembre nous avons été une région où il a régné le calme. aucun incident. C’est une première d’ailleurs dans la région du Haut-Sassandra et je me réjouis que cette dynamique se poursuive donc au niveau des élections sénatoriales et surtout avec une bonne mobilisation des électeurs. Comme je l'ai dit bien évidemment aucune élection n'est gagnée d'avance mais lorsqu'on prend le collège électoral qui est composé essentiellement donc d'élus de notre parti puisque nous avons raflé non seulement la région mais toute la commune je pense que nous partons avec de très bonnes chances pour faire un très bon score voilà et je souhaite que le score issu de ces scrutins reflète les résultats que nous avons obtenus lors donc des élections locales et régionales et municipales", a dit le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique.