Elections locales 2023 : La CEI proroge le délai de dépôt des candidatures

En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI), structure en charge de l'organisation des élections locales du 2 septembre 2023, vient de repousser la date butoir du dépôt des dossiers de candidature, initialement prévu pour ce mercredi 19 juillet.

Le dépôt des dossiers de candidature prend fin le 23 juillet (CEI)

La demande avait été formulée à plusieurs reprises par correspondance en date du lundi 17 juillet 2023, adressée au président de la Commission électorale indépendante, a informé la CEI, ce mercredi dans un communiqué.

"Ce mercredi 19 juillet 2023, après délibérations, la Commission centrale a fait droit à la requête des partis et groupements politiques dont se réclame, en règle général, la majorité des candidats aux élections régionales et municipales. Par conséquent, la période de réception des dossiers de candidatures pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023, qui expirait ce mercredi 19 juillet 2023, est prorogée, exceptionnellement, jusqu'au dimanche 23 juillet 2023 inclus", stipule la note.

La Commission élection indépendante sait pouvoir compter sur le sens de la responsabilité et du civisme de tous et de toutes pour la bonne conduite de cette étape indispensable à l'organisation des scrutins du 02 septembre 2023, poursuit le communiqué.