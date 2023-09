Showbiz : Kajeem en concert pour ses 30 ans de carrière

Le monde de la culture en Côte d'Ivoire se prépare à vivre un grand moment. En vue de la célébration de ses trente ans de carrière, Kajeem donne rendez-vous à ses fans le 7 octobre 2023 au Palais de la Culture Bernard Dadié de Treichville pour un concert.

Showbiz : Kajeem fête ses 30 ans de carrière au Palais de la culture

Cela fait trente ans que Konan Guillaume, plus connu sous le nom Kajeem, parcourt la Côte d’Ivoire, l’Afrique et le monde pour partager le message de l’amour, de l’unité et de la paix. Le chanteur de reggae a décidé de marquer un arrêt afin de célébrer ce moment important de sa carrière musicale.

Ainsi, Kajeem donne rendez-vous à ses fans et aux férus de la musique de Jah le 7 octobre 2023 pour un concert au Palais de la culture Bernard Dadié d’Abidjan-Treichville. Sept mois après la sortie de son dernier album Raggafrika, le fils de Jah, qui sera entouré de sa famille artistique, promet de la bonne vibration.

Il est important de souligner que l’enfant d’Abobo a fait ses débuts dans l’univers du rap avec le Mouvement universitaire du rap (MUR). Ce concert intervient alors que le hip hop célèbre ses 50 ans. Le show sera une occasion pour des personnalités du monde culturel de rendre des témoignages sur la riche carrière de l’écrivain-chanteur.

Kajeem sort son premier album Ngowa en 1997. Avec ce disque sonore, il décroche le titre de meilleur artiste ragga. Deux ans plus tard, le natif de Treichville revient sur le marché avec Revelation Time. Grâce à sa musique imprégnée de la culture ivoirienne, le chanteur séduit le public de son pays et sa renommée dépasse les frontières ivoiriennes.

Ambassadeur d’honneur de la Croix-Rouge, Kajeem sort Positif en 2005. Son œuvre est désignée meilleur album reggae par l’Eburny Music. Très engagé dans le milieu associatif et humanitaire, l’auteur de la chanson "Gnandra" a participé à de prestigieux festivals à travers le monde. Il s’agit entre autres d’Afro-Pfingstein à Winterthur en Suisse, Hout Festival à Harlem aux Pays-Bas, African Reggae Festival de Ouagadougou, Festival Musique contre le racisme à Neuchâtel, en Suisse et le Festival Afrique Afriquipop à Marseille, en France.