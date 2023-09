Côte d’Ivoire : Le mari de Vitale réagit face aux attaques contre le look de sa femme sur scène

La chanteuse Vitale est connue pour arborer des tenues plutôt extravagantes lors de ses spectacles. Après son mariage, son style vestimentaire dérange les internautes qui ont interpellé son mari. Ce dernier de façon sage a répondu dans une publication à ces personnes.

L’époux de Vitale répond aux critiques négatives contre sa femme

Cela fait maintenant deux mois que Marko Versace et Vitale ont été liés pour toujours le mariage. Après avoir bien savouré leur union avec des voyages et autres plaisirs, les deux artistes sont à présent de plain-pied dans leur carrière musicale respective. Et c’est la chanteuse Coupé-décalé qui a déjà commencé à donner des couleurs avec des spectacles ça et là.

Mais, le hic dans tout cela est son habillement de scène qui est jugé extravagant et indécent pour une femme qui vient à peine de se marier. Les critiques négatives affluent de partout à la suite des quelques photos de la Beyoncé d’Afrique publiées sur les réseaux sociaux. Son mari, Marko Versace a même été interpellé par des internautes en commentaire comme inbox pour rappeler à l’ordre son épouse.

En réponse à ces attaques contre le style vestimentaire de Vitale dans les spectacles, le chanteur Coupé-décalé a réagi intelligemment et soutenu sa femme dans un post le mardi 19 septembre sur sa page Facebook. ‘’Ma Range rover continue d'être une artiste comme avant et un(e) artiste ça fait rêver et ne s'habille pas comme tout le monde. J'ai reçu des messages en inbox certains même en commentaire sous des posts. Comme quoi dites à votre femme de s'habiller correctement, elle exagère maintenant, elle est mariée pourquoi elle continue de s'habiller ainsi ? Ma réponse est la suivante : comme vous aviez voulu à tout prix briser la carrière de cette dame qu'elle n'a pas cédé maintenant c'est notre mariage qui est devenu alibi ?’’, répond-t-il. Avant d’ajouter : ‘’Mais laissez-moi vous dire que je sais faire la part des choses, elle est Vitale quand elle est artiste avec tout ce qui va avec et Mme Brou ( BROW ) Quand elle est dans son foyer. Je ne vais jamais accepter qu'on mette sa carrière en veilleuse sous prétexte qu'elle est mariée. Alors ma Range continue d'être une artiste comme avant. Rien à changé tu as juste été épousée. Merci à tous’’.

La publication de Marko Versace n’a pas échappé à son épouse qui s’est également exprimée pour remercier son époux en commentaire. ‘’Oh mon Dieu quelle bénédiction pour moi d’être l’épouse de ce grand Homme avec un grand esprit un bon mari pour moi sur un plateau en Diamant. Je t’aime ma moitié Mr Brou ( BROW)’’, lance-t-elle.