La FIFA lance son programme de développement des talents au Cameroun

Soucieux du développement du football camerounais, la FIFA a procédé ce mardi au lancement de son programme de développement des talents au Cameroun, baptisé TDS (Talent Development Scheme).

La FIFA lance un programme phare au Cameroun

La cérémonie de lancement du programme de développement des talents Fifa s’est déroulée ce lundi au Centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé. A l'occasion du demarrage de ce programme ,le president de la Fédération Samuel Eto'o a déclaré : « C’est un grand jour pour le football camerounais !... Ce programme nous permettra d’avoir une génération des Lions qui va gagner à partir de 2027 ».

L'un des objectifs de la FIFA à travers ce programme est de donner la chance à tous les talents, jeunes footballeurs filles et garçons dès la base de s’exprimer dans les meilleures conditions de formation et d'encadrement et ainsi donner à tous les pays d’avoir les mêmes chances de remporter la Coupe du monde. La construction d'un centre technique de la FIFA est donc en projet au Cameroun et ne tardera pas a être concrétisé.

Environ 80 jeunes footballeurs des deux sexes ont pu disputer des petits matchs d’exhibition au cours de la cérémonie. Ils ont ainsi démontrer que notre pays regorge d’énormes talents qui ont juste besoin d’avoir l’opportunité de s’exprimer. «La FIFA veut donner la chance à tous les talents de s’exprimer et ainsi à tous les pays, ceux d’Afrique d’avoir les mêmes chances de remporter la Coupe du monde» , a expliqué Anthony Bafoe.