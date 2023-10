Côte d'Ivoire : Passation de charges au conseil régional de la Nawa

Il y a désormais changement à la tête du conseil régional de la Nawa. Alain-Richard Donwahi a passé la main à René Netro, nouvellement élu à l’issue des élections régionales du samedi 2 septembre 2023. La cérémonie a eu lieu le mardi octobre sous le regard du préfet de région.

Conseil régional de la Nawa : René Netro s’installe

Sorti vainqueur des urnes lors des récentes élections régionales, René Netro prend officiellement la tête du conseil régional de la Nawa. C’était au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le mardi 3 octobre 2023.

"Avec le sentiment du devoir accompli, je voudrais, du fond du cœur, exprimer mes sincères remerciements, à tous les travailleurs et collaborateurs qui, au cours de ces dernières années, ont servi la Nawa, à mes côtés. Ce fut exaltant ! Aux braves populations, j’exprime ma gratitude pour l’affection partagée et la confiance réciproque. Je souhaite le meilleur pour ma région et bon vent à ses nouveaux dirigeants. La Nawa que j’aime profondément doit continuer d’incarner la cohésion, le développement et la paix en Côte d’Ivoire", a laissé entendre Alain-Richard Donwahi apres la passation de charges.

Alain-Richard Donwahi, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), avait obtenu 48,76 % des suffrages exprimés contre 49,51 % pour René Netro, le candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire.