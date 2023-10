Côte d'Ivoire - Afrique 21: plusieurs recommandations effectuées dans le monde éducatif

Assurer la bonne qualité des différentes activités et la dispersion des formations de qualité dans le monde éducatif font partie des objectifs des autorités. Ainsi, pour mieux définir les modalités de travail, les autorités du secteur ont tenu un atelier régional de lancement officiel de l'extension du Programme de Partage de Connaissances et d'Innovations, KIX Afrique 21, dans le système de l'éducation. Un évènement qui a eu lieu à Abidjan-Plateau, regroupant plusieurs personnalités et participants provenant de 21 pays. À l'occasion, nombreuses recommandations ont été effectuées par ces acteurs pour aider à bâtir une éducation inclusive, équitable, résiliente et de qualité en Afrique.

Afrique 21: les autorités en concertation pour une éducation inclusive en côte d'Ivoire

En effet, il est question de la mise œuvre du profit de recherche pour production des informations de qualité afin de mieux accompagner et de transformer le système éducatif. Cette rencontre entre ces différentes autorités a été une séance de partage d'expériences et connaissances.

A en croire, le Secrétaire général de la Conférence des ministres de l’Éducation nationale des pays francophones (CONFEMEN), Abdel Rahmane Baba Moussa, par ailleurs président du Comité de pilotage du Centre KIX Afrique 21, cette initiative a le soutien de plusieurs institutions comme l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l'Institut de la Francophonie pour la Formation et l’Education (IFEF).

Ensuite, pour le ministre comorien en charge de l'Éducation, Youssouf Takiddine, cette initiative permettra de « faire de l’éducation une priorité des priorités et de redresser les systèmes nationaux d’éducation en vue de répondre aux attentes de nos populations ».