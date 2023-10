Présumée grossesse de Davido : L’américaine Anita Brown présente des excuses à la femme du chanteur

On se souvient qu'une américaine a accusé le chanteur nigérian, Davido d’être l’auteur de sa grossesse. Des mois plus tard, la jeune fille vient présenter ses excuses dans un post sur les réseaux sociaux à la femme de l’artiste.

L’américaine qui a accusé Davido d’être l’auteur de sa grossesse, demande pardon à sa femme

Le chanteur nigérian, Davido était confronté à une affaire de grossesse dont une américaine qui s’appelle Anita Brown l’a accusé d’être l’auteur. Elle avait fourni avec précision des preuves sur les réseaux sociaux. Alors que l’artiste et sa femme Chioma Rowland sortaient fraîchement du deuil de leur garçon mort par noyade dans leur résidence de Lagos. Ces révélations de la jeune américaine est venue encore bouleverser la vie du couple.

Des mois plus tard, la situation a un peu changé du côté d’Anita Brown. Elle est revenue à de meilleurs sentiments. A travers une publication sur son compte Instagram, l’américaine s’est confondue en excuse vis-à-vis de la femme de Davido. Dans ce post, elle regrette d’avoir critiqué négativement Chioma Rowland et de son défunt fils. ‘’La seule chose que je dirai, c’est que je regrette d’avoir laissé ma douleur et mes sentiments de trahison me permettre de me retourner contre une autre femme. Alors, je m’excuse auprès de Chioma. Je n’ai jamais eu l’intention de parler de vous ou de votre enfant. Perdre n’est jamais un bon sentiment, être blessé par quelqu’un que vous aimez et auquel vous tenez n’est pas un bon sentiment. A l’avenir, je préférerais être connue pour la lumière que j’apporte au monde’’, écrit-elle.

Mieux, elle a traversé des moments difficiles dans sa vie. mais qu'elle ne voudrait pas en parler pour l’instant. ‘’Je traverse une période traumatisante et tragique de ma vie. Honnêtement, je ne veux pas en parler et je n’en ai pas besoin, ni je dois en parler. C’est trop dur à supporter en ce moment. Je suis inquiétée par tous les événements qui se sont produits’’, regrette-t-elle.