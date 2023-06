Nigéria: Accusé d'avoir engrossé plusieurs filles, voici comment Davido réagit

Le chanteur nigérian, Davido, est accusé par deux femmes d’être le futur père de leurs enfants qui vont naître bientôt. Une autre femme a elle aussi révélé avoir eu des rapports intimes avec l’artiste. Il vient de réagir étrangement sur les réseaux sociaux.

La surprenante réaction de Davido après les accusations de grossesse portées contre lui

L’histoire fait grand bruit actuellement sur les réseaux sociaux. Deux femmes ont fait une sortie médiatique pour accuser le chanteur nigérian, Davido, de les avoir engrossées. C’est d’abord une Américaine du nom d’Anita Brown qui a ébruité l’affaire de grossesse sur Instagram en brandissant des preuves. Ensuite, une autre femme, cette fois-ci française, Ivanna Bay, qui, à son tour, a porté des accusations de grossesse contre l’artiste Afro-Beat.

Comme si cela ne suffisait pas, une autre femme de nationalité kenyane dont le nom est Stacy Brianar Brow, a indiqué avoir eu des relations sexuelles avec Davido. Elle a même présenté sur les réseaux sociaux, un dessous appartenant au chanteur nigérian. Ces révélations de ces trois femmes ont créé rapidement un tollé sur la blogosphère. Chacun y va de son commentaire sur cette situation qui entache la carrière de Davido.

Agacée par tout ce qui se raconte à son sujet, la star nigériane vient de rompre le silence. Mais au lieu de s’exprimer ouvertement, il a simplement partagé l’affiche de son dernier titre ‘’Unavailable’’, sans rajouter quoi que ce soit sur la polémique de grossesse et de relation intime en cours. En même temps, les internautes et les médias s’interrogent et attendent une vraie déclaration de Davido sur l’affaire.