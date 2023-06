Municipales 2023 à Bouaké: La mobilisation continue autour d' Amadou Koné

Comme à chacun de ses passages à Bouaké, le Ministre des Transports Amadou Koné, député de Bouaké commune et candidat du RHDP aux élections municipales à Bouaké, a eu plusieurs rencontres. En effet, le jeudi 29 juin 2023, il s’est entretenu avec les femmes commerçantes du marché Djabalogo puis avec l’organisation des motos taxis et tricycles respectivement à Djabalogo au grand marché et au siège régional du RHDP à Ngattakro.

Côte d’Ivoire : A deux mois des élections municipales, ce que les motos taxis et les femmes commerçantes de Djabalogo de Bouaké ont dit à Amadou Koné

Au menu des échanges, la grande mobilisation pour la victoire éclatante du RHDP au soir du 2 septembre prochain. Bouaké, jeudi 29 juin. Répondant à leurs invitations, le ministre Amadou Koné a reçu les bénédictions et le soutien total des femmes de Djabalogo ainsi que des conducteurs de 2 et 3 roues de Bouaké. Une démarche fort appréciée par le candidat du RHDP aux élections municipales du 2 septembre prochain à Bouaké. Celui-ci a promis travailler dans la paix et l’union avec tous les cadres de Bouaké pour le bonheur des populations et le développement de la capitale de Gbêkê, deuxième grande ville du pays.

« Nous sommes avec vous aujourd’hui et demain »

L'organisation des motos taxis et tricycles ( Plus de 10.000 chauffeurs de motos taxis et tricycles ) de Bouaké, par la voix de son porte-parole Aboubacar Souma, a sollicité cette rencontre avec le ministre Amadou Koné afin de le rassurer dans ce contexte électoral de tout leur soutien.

« D’abord vous remercier pour tout ce que vous faites pour Bouaké et surtout pour les transporteurs des engins à 2 et 3 roues. Grâce à vous nous avons des casques et des bons de permis de conduire. Aujourd’hui près de 90% des chauffeurs de motos taxis portent des casques et beaucoup sont sensibilisés au code de la route » a introduit M. Aboubacar Souma avant de dévoiler les vraies raisons de leur présence. Pour lui, beaucoup de choses, de contre-vérités et de calomnie alimentent la ville depuis l’annonce de la tenue des élections locales.

« Des gens tapis dans l’ombre ont manipulé certains jeunes qui ne sont pas de notre corporation pour faire croire que les motos taxis font la grève suite à un incident qui nous a opposé aux forces de l’ordre. Il en était rien. Chaque fois que de telle situation arrive, en responsables, nous trouvons des solutions avec nos autorités. Jamais les motos taxis ne seront à la base de trouble et d’instabilité à Bouaké. Nous sommes donc venus vous rassurer car lorsque ça va mal à Bouaké, nous savons comment vous en souffrez. Vous êtes le leader de Bouaké et il était de notre devoir de venir vous présenter nos excuses pour ces quelques bruits qui ne sont pas de notre fait.

Aussi nous sommes témoins de vos actions ici à Bouaké depuis plusieurs années et il n’y a pas meilleur candidat que vous à cette élection à Bouaké. Vous serez élu avec un taux de participation et des suffrages jamais enregistrés à aucune élection à Bouaké. Bouaké vous témoignera de sa reconnaissance. Pour ce faire, nous souhaiterions prendre toute notre place au sein de votre équipe de campagne. En le faisant, nous voulons rendre hommage au président de la République pour tout ce qu’il fait pour Bouaké, pour vous et lui dire qu’il a fait le bon choix en vous désignant comme candidat du RHDP à Bouaké. Nous sommes avec vous aujourd’hui et demain » a souligné Aboubacar Souma.

« Nous voulons être différenciés des autres conducteurs »

Pour ne plus faire d’amalgame mais aussi les responsabiliser lors de la CAN2023 dont l’une des phases éliminatoires se jouera à Bouaké, les chauffeurs de motos taxis souhaitent accélérer la pose des nouvelles plaques d’immatriculation et des tenues qui les identifient clairement.

Le message des femmes de Djabalogo

Quant à Mme Fanta Touré, la présidente d'un groupe de femmes commerçantes de Djabalogo, son association sollicite le parrainage du ministre Amadou Koné dans le cadre de leur fête de retrouvaille qui est organisée chaque année après celle de la Tabaski. Les femmes de Djabalogo ont-elles aussi exprimé leur soutien au candidat Amadou KONÉ et lui ont promis une mobilisation exceptionnelle et un score éclatant au soir du 2 septembre prochain.

La date de ladite cérémonie sera communiquée ultérieurement. Amadou Koné : « Battons-nous pour le développement de Bouaké…Je ne vous décevrai pas parce que je suis adossé au président Alassane Ouattara». Réagissant à la fin des deux rencontres, le ministre Amadou Koné a remercié les uns et les autres pour ces belles rencontres et fortes mobilisations des femmes de Djabalogo et des conducteurs de motos taxis. Il les a rassuré que toutes leurs préoccupations seront prises en compte.

« Nous avons profité pour leur donner des conseils en terme de sécurité routière et l’amélioration de leur travail. Notre ambition avec le gouvernement surtout pour cette année de la jeunesse est de créer des conditions du plein emploi dans un environnement stable. A Bouaké nous travaillons pour la reprise des industries et nous aurons besoin de ces engins à 2 et 3 roues pour la mobilité surtout rurale. Et nous sommes heureux que les comportements changent grâce aux nombreuses campagnes de sensibilisation au respect du code de la route. Ce qui passe par le port du casque pour une sécurité routière avec zéro accident » a-t-il dit.

Quant aux manipulations à l’approche des élections, Amadou Koné a demandé aux jeunes de Bouaké de quitter dans les bavardages creux et de vaquer à leurs occupations. « Continuez à travailler pour vous-même et vos familles. Bouaké ne brûlera plus. Vous pouvez compter sur moi. La seule chose qui m’importe c’est l’union. Battons-nous pour le développement de Bouaké. Je ne vous décevrai pas parce que je suis adossé au président Alassane Ouattara » a-t-il ajouté.

Sercom Amadou Koné