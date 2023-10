Avec le journalisme citoyen, Elon Musk déclare la guerre aux médias traditionnels

Dans une déclaration qui sonne comme une attaque contre les médias américains, Elon Musk, le magnat de la technologie et visionnaire, a lancé un appel en faveur du journalisme citoyen. Pour lui, cette activité peut devenir l’antidote aux problèmes de désinformation, de partialité et de manipulation des médias traditionnels.

Vers une guerre Elon Musk - Médias mainstream ?

Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, s'est exprimé lors d'une récente publication sur son compte Twitter (X). L’homme d’affaires sud-africain a affirmé que "le journalisme citoyen est la voie vers un meilleur avenir !" Il a exhorté les citoyens du monde entier à devenir des acteurs actifs dans la diffusion d'informations en temps réel, que ce soit sous forme de texte ou de vidéo.

Cette déclaration provocante est le dernier épisode d'une saga en cours entre Musk et les médias traditionnels, qu'il a souvent accusés de partialité et de manque de fiabilité. Pourtant, ses propos vont au-delà de la simple critique, en offrant une solution radicale à ce qu'il considère comme un problème endémique dans le monde du journalisme.

"Le journalisme citoyen est la voie vers un meilleur avenir ! J'encourage fortement les gens du monde entier à publier des informations sur les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent, sous forme de texte et de vidéo.", a-t-il posté sur X.

Depuis son rachat de Twitter devenu X, Elon Musk estime que certains médias importants donnent plus souvent la parole à ses détracteurs qu’à lui en plus des informations diffamatoires dont il s’estime victime. L’homme d’affaires, qui ne veut pas subir la puissance des gros médias traditionnels, semble prêt à encourager le journalisme citoyen, une alternative selon lui aux manipulations de médias mainstream de plus en plus contrôlés par des politiques.