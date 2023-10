Le président Alassane Ouattara a procédé ce mercredi à la signature de plusieurs décrets de nominations au profit des institutions de la République.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara procède à de nouvelles nominations

Au lendemain des élections municipales et régionales et des Sénatoriales, le président Alassane Ouattara a procédé à de nouvelles nominations. Le Chef de l'Etat a signé plusieurs décrets de nominations au profit des institutions de la République. Parmi les personnalités promues, les anciens ministres Gilbert Koné Kafana, Théophile Ahoua N'doli, Ally Coulibaly et Epiphane Zoro Bi Ballo.

Henriette Dagri-Diabaté est nommée Grande chancelière honoraire de l'Ordre National en reconnaissance à sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président Alassane Ouattara lui a par ailleurs exprimé sa gratitude pour sa gestion exemplaire.

Voici les personnalités nommées par le président Ouattara