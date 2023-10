Démission du Ministre Béninois des Sports Oswald HOMEKY

C'est la nouvelle du jour. Ce vendredi 06 Octobre 2026, Oswald HOMEKY a démissionné nous apprend Peace Info. Son Intérim est assuré par le Ministre ADAMBI Sam.

Cette décision inattendue a suscité de vives réactions et questionnements à travers le pays.Oswald HOMEKY, qui occupait ce poste depuis plusieurs années, a décidé de mettre fin à son mandat en tant que Ministre des Sports.Contrairement à son ancien collègue, Hervé HEHOMEY, Oswald HOMEKY ne pourra pas retrouver son siège à l'Assemblée Nationale.

En effet, il n'a pas été élu en Janvier 2023 comme député, ce qui l'empêche de retourner au parlement Béninois.Suite à la démission du Ministre HOMEKY, l'intérim sera assuré par le Ministre ADAMBI Sam. Ce dernier est un membre du gouvernement qui a déjà fait ses preuves dans le domaine de l'administration publique.Tous les Béninois ont le regard tourné vers celui qui sera le remplaçant compétent pour prendre en charge les responsabilités et assurer la continuité des programmes mis en place.

Cette démission suscite des interrogations quant aux raisons qui ont poussé le Ministre HOMEKY à prendre cette décision. Certaines sources évoquent des désaccords internes au sein du gouvernement, tandis que d'autres spéculent sur des raisons politiques.Quoi qu'il en soit, cette démission a généré une grande attention médiatique et politique dans le pays. Les débats sur la future direction du Ministère des Sports sont maintenant ouverts, et les regards se tournent vers les autorités pour une éventuelle nomination.Nous suivrons de près l'évolution de cette situation et fournirons des mises à jour sur les développements à venir.