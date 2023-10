Sénégal : l’actrice Khamila Gadji veut rester célibataire à vie

L’actrice sénégalaise, Khalima Gadji a souffert beaucoup de déceptions amoureuses. Aujourd’hui, elle a décidé de prendre une décision radicale : rester célibataire pour toujours. Elle a fait savoir dans un post sur sa page Facebook.

Les chagrins d’amour ont souvent des conséquences fâcheuses sur la vie de nombreuses personnes. Celles-ci sont méconnaissables par leur comportement. En Côte d’Ivoire, ce qu’on appelle le ‘’goumin’’, ‘’attaque’’ tout le monde. Même des célébrités musicales et des médias ont traversé cette épreuve amoureuse difficile.

Au Sénégal, la célèbre actrice Khalima Gadji qui a joué dans le film ‘’La maîtresse d’un homme marié’’, a vécu par le passé plusieurs déceptions amoureuses. Dans une publication sur sa page Facebook, elle a fait justement référence à cette situation qu’elle a traversée.

Mieux, elle ne compte plus perdre son temps dans les relations amoureuses. Elle décide plutôt de se concentrer sur son avenir pour bien gagner sa vie. ‘’Bonjour je cherche ce hamar de cupidon la prochaine fois que tu me plante une flèche de le cœur je te l’envoi dans... moi Halima Gadji j’ai décidé de rester célibataire à vie. Vos histoires d’amour là c’est pas tout le monde qui peut gérer ça y'a quoi on a dit aimez vous les uns les autres y’a n’a ils ont cru que c’est règlement de compte à partir d’aujourd’hui je cherche mon argent et je m’achète un jouet pour le reste. Fock l’amour ont fait du cache’’, écrit-elle. En dessous de son post, l’actrice sénégalaise tient un fusil en main pour faire passer un message aux briseurs de cœur de se tenir loin d’elle dorénavant. Sinon, ils savent ce qui les attend au bout.