Au moins quarante personnes sont mortes dans une vallée himalayenne du nord-est de l’Inde et des milliers d’autres sont sans abri après des crues subites provoquées par le débordement, mercredi, d’un lac glaciaire, selon un nouveau bilan, vendredi 6 octobre, des autorités.

Inde : Plusieurs dizaines de morts à la suite de crues subites

Le lac Lhonak, a débordé mercredi 04 Octobre 2023, entraînant d’importantes destructions dans une vallée en aval, est situé au pied d’un glacier proche du Kangchenjunga, le troisième plus haut sommet du monde. La zone touchée, une région montagneuse et isolée de l’Himalaya, se trouve près de la frontière avec le Népal et la Chine.

Selon un communiqué de l’Etat du Sikkim, plusieurs milliers de personnes se sont réfugiées dans des camps de secours improvisés dans des écoles, des bureaux gouvernementaux et des maisons d’hôtes.

« Dix-neuf corps ont été retrouvés », a déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) V. B. Pathak, le plus haut fonctionnaire de l’Etat du Sikkim. Au Bengale-occidental, voisin, 21 corps ont été retrouvés ces trois derniers jours, a annoncé à l’AFP Shama Parveen, magistrate de district.

Le Précédent bilan annoncé jeudi par les autorités était d’au moins 14 morts mais les équipes de recherche et de sauvetage en aval ont récupéré de nouveaux corps durant la nuit alors que les eaux se dirigeaient vers le golfe du Bengale ce qui pourrait alourdir le bilan.