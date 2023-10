Nigéria : Apple Music a établi les 5 plus grands artistes de tous les temps

Ils ont réussi à hisser très loin la musique nigériane. Ces artistes sont au nombre de 5 qu'Apple Music vient de sélectionner comme les grands chanteurs nigérians de tous les temps.

Apple Music classe les 5 plus grands artistes de tous les temps du Nigéria

Le style musical Afro-Beat prend sa source au Nigéria et développé un peu plus au Ghana. Il a été propulsé dans les années 1960 et 1970 par bien des artistes comme feu Fela Kuti et son groupe Africa 70. Cette musique est la fusion de la musique traditionnelle africaine, de jazz, de funk et de rythmes soul.

Mais, l’Afro-Beat connaît une véritable explosion dans les années 2000 avec l’arrivée sur la scène musicale de jeunes artistes de talents nigérians. Chacun, avec son style, a pu se faire une popularité dans son pays et au-delà. Au fil des décennies aussi, la musique a évolué et a influencé de nombreux autres genres musicaux à travers le monde, tout en restant une expression puissante de la culture et de l'identité africaines.

Parmi les nombreux chanteurs nigérians qui font leur petit bonhomme de chemin dans l’univers musical de l’Afro-Beat, d’autres sont arrivés à se démarquer. Raison pour laquelle, Apple Music vient de dresser la liste des 5 plus grandes stars de tous les temps du Nigéria en se basant sur ses statistiques mais aussi sur les performances mondiales des ces artistes. Il y a en tête de liste, Burna Boy s'est solidement imposé comme un phénomène global avec son album "I Told Them", qui non seulement a battu le record africain de streams la première semaine, mais a également dominé les charts dans 69 pays. Il a aussi reçu de nombreux prestigieux trophées comme aux Grammy Awards aux Etats-Unis.

Outre Burna Boy, il y a Wizkid, qui avec son titre ‘’Essence’’, en collaboration avec Tems, est considéré comme la chanson africaine la plus écoutée au monde. Sans oublier de citer le jeune Rema qui a remporté cette année les MTV Videos Music Awards, Davido et Asake.