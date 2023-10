Burkina Faso - Iran: un protocole d'entente signé par les deux pays

Les relations de coopération et de collaboration entre experts et aussi entre la diplomatie burkinabè et iranienne ainsi qu’entre les autorités du Burkina Faso et de la République Islamique d’Iran, ont donné des fruits. En effet, le jeudi 05 septembre 2023, ces deux pays se sont accordés sur une coopération économique agréable.

O8 accords de coopération signés entre Burkina Faso et Iran

Ainsi, huit (08) accords de coopérations dans nombreux secteurs d'activités ont été signés à Ouagadougou. Un résultat qui sort après trois jours de travaux de la commission mixte de coopération économique entre le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran.

En effet, les deux responsables des deux pays ont fait un grand pas en avant, dans la dynamisation et le raffermissement de leurs relations toujours pour le développement de leurs nations.

En réalité, un mémorandum d’entente dans le secteur de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ; un mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération énergétique et minière ; un mémorandum d’entente dans le domaine de l’urbanisme et de la construction ont été signés.

En plus, le mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine du travail et de la protection sociale ; l'accord de coopération en matière de développement de l’enseignement supérieur, la recherche et de l’innovation ; l'accord de coopération scientifique et technique dans le secteur de l’industrie pharmaceutique étaient aussi au rendez-vous.

Par ailleurs, il faut noter que la négociation continue au niveau des deux pays pour la signature et la finalisation d'autres projets d'accord.