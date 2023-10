Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara met fin aux fonctions de Patrick Achi et dissout le gouvernement

Un communiqué de la présidence de la République apprend qu’ Alassane Ouattara a mis fin aux fonctions de Patrick Achi en tant que Premier ministre ainsi qu’à celles de ses ministres.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara met fin aux fonctions de Patrick Achi

Dans un communiqué lu par Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence de la République, il est indiqué que le chef de l’État ivoirien a mis fin aux fonctions de Patrick Achi en tant que Premier ministre. La décision concerne aussi les membres de son gouvernement.

"Alassane Ouattara a procédé ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l’article 70 de la Constitution, â la signature d’un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre du gouvernement, ainsi qu’à celle des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l’ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la Nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d’expédier les affaires courantes", peut-onlire dans le communiqué.