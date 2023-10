Nady Bamba : "Le gl Dogbo Blé et ses compagnons ne sont pas des miliciens"

À l'occasion d'une cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants des détenus pro Gbagbo, Nady Bamba a tenu à adresser un message d'espoir et d'encouragement aux familles des prisonniers. C'était le samedi 7 octobre 2023 dans la commune de Cocody, précisément à Attoban.

Nady Bamba : "Oh, que c’est douloureux d’être la femme d’un détenu"

Hadia Nadiany Bamba, plus connue sous le nom Nady Bamba, a eu des échanges avec des familles des pro Gbagbo détenus depuis la crise postélectorale de 2010-2011 le samedi 7 octobre 2023. La compagne de Laurent Gbagbo a eu en leur endroit des mots d'encouragement et d'espoir.

"Que peuvent valoir des kits scolaires quand on sait les problèmes financiers auxquels vous êtes confrontés? Auxquels nous sommes d’ailleurs tous confrontés tant la vie est devenue chère. Pas grand chose ! Les dons que nous vous faisons aujourd’hui, même, s’ils ne représentent effectivement rien, sur le plan matériel, ils sont cependant énormes sur le plan affectif parce qu’ils sont le symbole de tout notre amour", a-t-elle déclaré d'entrée.

Nady Bamba a tenu à rappeler les militaires, les gendarmes et les policiers qui croupissent actuellement derrière les barreaux "ont été loyaux à la République et non à un individu". "Le général Dogbo Blé et ses compagnons ne sont pas des miliciens, ce sont des soldats qui ont servi la République et qui ont sauvé la Côte d'Ivoire", a souligné l'ancienne journaliste.

Poursuivant, elle a fait savoir que les prisonniers pro Gbagbo sortiront bientôt de prison. "Je vous le dis aujourd’hui avec certitude parce que Dieu est puissant, vos maris sortiront parce que lui seul sait contraindre celui qui ne veut pas et sait disposer le cœur de tout un chacun", s'est exprimée Nady Bamba, assurant que Laurent Gbagbo, président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) "continuera de demander et d'exiger leur libération".