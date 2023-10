Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara cherche Premier ministre

Alassane Ouattara a mis fin aux fonctions du Premier ministre Patrick et de son gouvernement le vendredi 6 octobre 2023. Le président ivoirien devrait nommer un nouveau chef de son gouvernement dans les prochains jours.

Nomination du nouveau Premier ministre : Alassane Ouattara très attendu

Patrick Achi n'est plus le Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis le vendredi 6 octobre 2023. Conformément à l’article 70 de la Constitution, Alassane Ouattara avait procédé à la signature d’un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre du gouvernement, ainsi qu’à celle des membres du gouvernement.

La grande question est de savoir qui succédera à Patrick Achi. Le nom de Kandia Camara, ancienne ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, avait circulé. Cependant, la maire de la commune d'Abobo vient d'être nommée au Sénat par le président ivoirien.

Par ailleurs, les noms d'autres figures féminines de la politique ivoirienne reviennent en douce. Il s'agit de Kaba Nialé, ancienne ministre du Plan et du Développement et Marietou Koné, ex-ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Fidèle Sarassoro, membre du cercle restreint du chef de l'État, apparait comme un candidat sérieux au poste de Premier ministre. Le directeur du cabinet d' Alassane Ouattara a toute la confiance de l'ancien directeur adjoint du FMI (Fonds monétaire international). À 63 ans, l'homme a su gagner sa place auprès du numéro un ivoirien. Véritable technocrate, il a toutes les chances de diriger le prochain gouvernement ivoirien.

Aboudourahmane Cissé est aussi cité. Le nom de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République figuerait sur la liste des potentiels successeurs du président du conseil régional de la Mé.

Le nouveau Premier ministre aura la lourde tâche d'oeuvrer pour la distribution des richesses au moment où le pays croule sous la cherté de la vie.