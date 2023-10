Bénin : La fédération de football lance un appel d'offres international

Au Bénin, la fédération de football a récemment publié un appel d'offres international pour la construction du Centre féminin de football de Lokossa. Cet appel d'offre offre une opportunité aux entreprises spécialisées dans la construction de faire partie de ce projet ambitieux.

Bénin : Lancement d'un appel d'offres international

L'avis officiel a été lancé le 9 octobre 2023, marquant le début de la période pendant laquelle les entreprises intéressées peuvent soumettre leurs offres. La date limite de réception des offres a été fixée au 23 octobre 2023 à 10 h 30, heure locale. Selon les instructions, les entreprises intéressées doivent déposer leurs offres au secrétariat de la FBF, situé à Porto-Novo, au Bénin.

Il est important pour les entreprises de respecter cette date limite afin de participer au processus de sélection et d'avoir la possibilité de réaliser ce projet d'envergure. Le Centre féminin de football de Lokossa vise à fournir un environnement de formation et de développement de haut niveau pour les joueuses de football au Bénin. Ce projet est une initiative importante pour promouvoir le football féminin et encourager la participation des femmes dans ce sport.Il est donc essentiel que les entreprises intéressées répondent à cet appel d'offre avec professionnalisme et compétence. La FBF cherche à travailler avec des partenaires de confiance qui sont en mesure de garantir la réalisation du Centre féminin de football de Lokossa dans les délais impartis et selon les normes requises.

En conclusion, l'appel d'offre international lancé par la Fédération Béninoise de Football pour la construction du Centre féminin de football de Lokossa est une occasion unique pour les entreprises spécialisées dans la construction de faire partie de ce projet d'envergure. Les offres doivent être déposées au Secrétariat de la Fédération Béninoise de Football à Porto-Novo avant le 23 octobre 2023 à 10h30.