Bénin : un jeune risque la prison pour avoir suscité la candidature de Romuald Wadagni

Pour avoir suscité la candidature de Romuald Wadagni, pour le compte de la présidentielle de 2026, un jeune acteur politique risque la prison.

Bénin : Un jeune poursuivi par la Criet pour avoir suscité la candidature de Romuald Wadagni

Il y a quelques semaines, une affiche avait circulé sur la toile annonçant un meeting de suscitation de candidature du ministre d'État chargé de l'Economie et des Finances. Cette action émanant d'un groupe de partisans n'a pas été du goût de Romuald Wadagni.

En dehors du communiqué de démenti qui avait été publié, le ministre Romuald Wadagni avait déposé une plainte à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Dans ce dossier, un jeune acteur politique est poursuivi, sans mandat, pour "harcèlement par le biais de moyen électronique".

Convoqué à la barre, le mis en cause a confié qu'il n'était pas l'auteur de l'affiche. Selon ses dires, rapporté par le média local Libre Express, le jeune homme a expliqué à la Cour qu'il avait juste partagé l'affiche et qu'il n'en était pas le concepteur. La Cour a renvoyé l'audience au lundi 18 décembre 2023 pour continuation.

Les faits reprochés au mis en cause sont prévus et punis par le Code du numérique. Selon les dispositions de l'article 550 dudit Code, ce jeune acteur politique risque une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 000 FCFA à 10 millions de francs CFA.

Romuald Wadagni à propos de la présidentielle de 2026

Le ministre Romuald Wadagni ne pense pas pour le moment à une éventuelle candidature en 2026. Sur la question, il affiche un doute et laisse chacun à la réflexion. Ce qui est sûr, il dit être concentré pour le moment sur sa mission au sein du gouvernement.

En somme, il estime que ce n'est pas encore le moment de penser à la présidentielle de 2026 à l'issue de laquelle le successeur de Patrice Talon sera connu. La question de la candidature de Romuald Wadagni n'est donc pas à l'ordre du jour.