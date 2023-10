Côte d'Ivoire : Drogue "Kadhafi", Laurent Gbagbo hausse le ton

Le phénomène de la drogue "Kadhafi" inquiète Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien, aujourd'hui à la tête du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), appelle à lutter contre cette addiction qui mine la jeunesse ivoirienne.

Laurent Gbagbo : "On ne peut pas laisser le pays être envahi par la drogue "Kadhafi"

Laurent Gbagbo est monté au créneau devant la montée en puissance de la drogue "Kadhafi" en Côte d'Ivoire. L'ex-chef d'État a dénoncé la consommation de ce mélange de Tramaking et d’alcool. "Il faut prendre à bras le corps les problèmes de la population. Il y en qui n'en peuvent plus. Il y a des femmes qui sont aussi perdues parce que leurs enfants prennent la drogue qu'on appelle "Kadhafi"", a dénoncé le fondateur du PPA-CI.

"Il faut en parler. Il faut non seulement le savoir, il faut en parler. Quand on arrive dans un pays où la jeunesse commence à être accroc à la drogue, il faut la dénoncer. On ne peut pas laisser le pays être envahi par la drogue "Kadhafi". Ce n'est pas possible", a ajouté Laurent Gbagbo.

La drogue "Kadhafi" a été rendue célèbre à la suite de la publication sur le réseau social TikTok d'une vidéo montrant un groupe nommé 100 Papo faisant son apologie. Depuis, la Police nationale a lancé une véritable traque contre ce stupéfiant.