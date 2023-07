Côte d’Ivoire : La police nationale en guerre contre les immatriculations fantaisistes

Un an après avoir lancé la vaste opération de lutte contre les plaques d’immatriculation fantaisiste, la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) constate qu’il y a encore des durs à cuire qui refusent de se conformer à la règle. Elle vient encore de faire un rappel dans une note diffusée sur sa page Facebook.

La police nationale va accentuer la traque contre les plaques d'immatriculations fantaisistes

Dans les rues du District d’Abidjan, il n’est pas rare de voir des véhicules avec des plaques d’immatriculations pas aux normes requises par le gouvernement ivoirien. Certains ont des plaques fantaisistes avec leur nom écrit dessus et c’est carrément illisible pour d’autres. La plupart de ces plaques d’immatriculations sont imputées aux nombreux artistes ivoiriens qui y apposent leur nom. Par exemple, en circulation, les usagers de la route voient des voitures où il est écrit ‘’Manadja Confirmé’’, ‘’Ramatoulaye DJ’’, ‘’Le Magnific’’, ‘’Safking’’, etc.

La Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), a une fois de plus rappelé ce mardi 4 juillet via sa page Facebook, à tous les automobilistes ivoiriens de se conformer aux plaques d’immatriculation normales. ‘’Ayez une plaque d’immatriculation aux normes’’, indique-t-elle. De nombreux internautes en commentaires, ont salué l’initiative des autorités policières.

Cette sortie de la DGPN est sans doute un avertissement aux récalcitrants. Parce qu’il y a un an, la police nationale avait, dans une note d’information diffusée sur ses réseaux sociaux, lancé une vaste opération de contrôle des plaques d’immatriculations fantaisistes, des visites techniques et autres infractions liées au code de la route. ''La Direction Générale de la Police Nationale lance, ce lundi 14 novembre 2022, une opération de contrôle des plaques d’immatriculations fantaisistes, des visites techniques, des assurances, des vignettes et des vitres teintées’', avait-elle notifié dans le communiqué. Espérons que les uns et les autres vont se conformer pour ne pas tomber sous le coup de la loi.