Olivier Giroud occupe désormais une place de choix dans le rang des gardiens du Milan AC. Après ses exploits de quelques minutes en tant que portier face au Genoa samedi dernier en Serie A, le club Lombard a décidé de vendre des maillots de gardien floqués au nom de l'international français.

Serie A : Olivier Giroud, nouveau gardien du Milan AC

Olivier Giroud est la star du week-end écoulé en Serie A. En effet, l'attaquant français a réussi un exploit hors du commun avec le Milan AC. C'était lors du déplacement du club Lombard à Genoa à l'occasion de la 8è journée, match remporté par les Rossoneri (1-0). Dans le temps réglementaire, le portier Milanais s'est fait expulser. Son compatriote, Olivier Giroud, a dû porter les gants pour assurer les cages durant les quelques minutes restantes.





Sept minutes de durs labeurs pour le vétéran français qui a finalement réussi à garder sa cage inviolée jusqu'à la fin du match. Il a surtout été auteur d'une sortie très anticipée, empêchant l'adversaire de tirer. Au lendemain de la rencontre, le Milan AC a décidé de lui rendre hommage en mettant en vente son maillot en tant que gardien de but pendant durant un moment, avec son dossard 9 de prédilection.



« Samedi, Olivier Giroud est entré dans l’histoire du club en jouant dans les buts avec courage pour les dernières minutes du match contre le Genoa du championnat d’Italie dans un communiqué. L’AC Milan a décidé de célébrer sa prestation en l’incluant dans notre site Internet dans la partie réservée aux gardiens de but et pour quelques jours, il sera possible d’acheter le maillot de gardien Giroud N.9 », a fait savoir le club Lombard à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. En neuf matchs cette saison, Giroud compte au total 4 buts et trois passes décisives.