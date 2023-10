Le Mali approuve un projet de ratification de la Charte du Liptako-Gourma

Dans le but d'élargir l'architecture de la défense collective, le Conseil National de Transition (CNT) du Mali a approuvé le projet de loi portant ratification de la Charte du Liptako-Gourma. Un projet vise à assurer l'assistance mutuelle entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il a été signé le 16 septembre 2023 à Bamako.

Mali : le gouvernement de transition adopte un projet de ratification de la charte du Liptako-Gourma

En effet, le but principal de la Charte de l’Alliance des États du Sahel est de promouvoir la coopération en matière de sécurité, de prévention et de gestion des menaces comme la lutte contre le terrorisme, les défis sécuritaire et bien d'autres.

En plus, la charte encourage aussi la mutualisation des efforts pour protéger l’intégrité du territoire et la souveraineté de chaque État membre. Il faut rappeler que la création de cette alliance intervient dans les moments où les États du Sahel sont secoués par des crises sociopolitique, des instabilité et des activités criminelles.

Par ailleurs, l’Alliance des États du Sahel vise à consolider la coopération régionale pour instaurer une paix durable dans les états membres. L'adoption de cette loi de ratification au Mali a été faite avec détermination et abnégation de la part des autorités. On peut noter 140 voix pour sans vote contre ni abstention.