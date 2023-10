Côte d'Ivoire : Réouverture du parc des sports de Treichville

Le jeudi 12 octobre 2023, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a procédé à la cérémonie officielle de réouverture du parc des sports de Treichville. L'infrastructure sportive a été remise aux autorités au cours d'une cérémonie.

Côte d'Ivoire : le Parc des sports de Treichville est de nouveau opérationnel

le ministre des Sports Paulin Claude Danho a assisté à la cérémonie de réouverture du Parc des sports à Treichville. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la droite ligne de la vision du président Alasane Ouattara qui a instruit son département ministériel à mettre à la disposition du mouvement sportif et de la population des infrastructures de qualité.

« C'est vrai qu'il y a la CAN, mais il faut que les Ivoiriens continuent de pratiquer le sport. C’est pour cela que nous avons initié le PRECIS (Programme de réhabilitation d'équipement et de construction d'infrastructures sportives). C'est un vaste programme qui va également permettre de réhabiliter les stades de l'indépendance et permettre aux équipes de retourner sur leurs terres afin d’avoir des animations citoyennes dans toutes les grandes villes », a expliqué le ministre des Sports.

Il rassure la population que plusieurs mesures sont prises pour le démarrage effectif et l'organisation de la CAN. « Avec le tirage au sort de la CAN, le compte à rebours est lancé. La Côte d’Ivoire est prête à accueillir une CAN exceptionnelle. Le pays fera honneur à ce qu'il est, une terre d'hospitalité », a-t-il ajouté.