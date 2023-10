Nigeria : Regina Daniels magnifiée par son mari à l’occasion de son anniversaire

L'époux de l’actrice de Nollywood, Regina Daniels n’a pas tari d’éloges à l’endroit de sa femme. Ned Nwoko a profité de la célébration du 23ème anniversaire de son épouse pour lui adresser sur Instagram un message très amoureux.

Regina Daniels reçoit un message très touchant à son anniversaire de la part de son mari

Le mariage entre le magnat des affaires et millionnaire nigérian, Ned Nwoko et la jeune actrice Regina Daniels en 2019, a fait couler d’encre et de salive. Vu qu’à l’époque, l’actrice de film à Nollywood avait seulement 19 ans l’Avocat 59 ans. Et l’union entre les deux faisait de Regina Daniels, la sixième épouse du Sénateur. Sous les feux des critiques, le couple est resté zen sans chercher à répondre.

Ils sont heureux aujourd’hui avec deux enfants ensemble. Le mari de la jeune actrice est très attentionné et il prouve à chaque fois qu’il aime sa femme. Les gestes et les messages d'amour envers Regina Daniels ne se calculent plus. Même son de cloche pour l’actrice à l’égard de son époux.

A l’occasion de la célébration du 23ème anniversaire de naissance le mardi 10 octobre dernier de sa tendre épouse, Ned Nwoko qui a actuellement 63 ans, a saisi l’occasion pour adresser un tendre message d’amour à travers son compte Instagram. ‘’Joyeux anniversaire à mon incroyable femme ! Votre soutien désintéressé et votre amour ont enrichi nos vies. Votre maturité et votre dévouement envers la famille sont vraiment admirables. Votre croissance dans les efforts de la vie est une source d'inspiration pour nous tous. Je chéris chaque instant avec toi ma chère épouse, et aujourd'hui, en ce jour spécial, nous te célébrons toi et la merveilleuse personne que tu es. Au nom de la famille, nous disons joyeux anniversaire’’, écrit-il.

Cette déclaration d’amour en hommage à Regina Daniels pour ses 23 ans d’anniversaire, est précédée d’une magnifique photo que son époux a également partagé. Sur cette image, on voit le couple dans une posture très amoureuse, proche et souriante. Ce qui montre qu’ils sont très complices.