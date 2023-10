Côte d'Ivoire-Justice : Le BNETD présente les résultats de son étude diagnostic

En Côte d'Ivoire, l'atelier de présentation des résultats de l'étude diagnostic pour l'amélioration du système d'information statistique et validation du rapport a eu lieu le jeudi 12 octobre 2023 à l'Institut national de la formation judiciaire (INFJ).

Côte d'Ivoire-Ministère de la Justice : Le BNETD livre son rapport sur le système judiciaire de la Côte d'Ivoire

Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (MJDH) a adopté en 2017, un Système d'information statistique (SIS-MJDH), en vue de disposer de données fiables sur le système judiciaire de la Côte d'Ivoire, permettant une plus grande visibilité des activités du secteur.

A cet effet, le MJDH a sollicité l'expertise du Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD) pour faire une étude de faisabilité visant à cerner les besoins et points clés, ainsi que les contraintes organisationnelles, fonctionnelles et techniques pour la concrétisation du projet dans les meilleures conditions.

L'objectif général de cet atelier est de présenter les résultats issus des travaux de l'étude conduite par le BNETD, portant sur le diagnostic et la détermination des caractéristiques d'une solution optimale en vue d'améliorer le système d'information statistique du MJDH.

Cette activité s’est déroulée en plénière, en une session unique, à travers des allocutions, des présentations, suivis d'échanges. La Direction de la planification et des statistiques (DPS) était chargée de la coordination générale.

Selon Ouattara Soualihio, le directeur de la planification et des statistiques, "les résultats devraient fournir des orientations claires et précises sur les méthodes et process à intégrer au Système d'information statistique, afin de le rendre performant".

Pour Sié Martin, représentant du directeur général du BNETD, c'est un honneur pour le BNETD d'être impliqué dans la réalisation de cette importante étude qui permettra de définir clairement les axes d'amélioration du système d'information statistique du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

À l'issue de cet atelier, le BNETD attend donc les observations de l'ensemble des acteurs sur le rapport diagnostic de l'existant, qui a été transmis en août 202, la validation dudit Rapport et le choix d'un des scénarii proposés en réponse aux faiblesses constatées.