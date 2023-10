Mo Ibrahim "humilie" Ajay Banga, le président de la Banque mondiale

Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont été une occasion pour Mo Ibrahim de cracher ses vérités à ces deux institutions financières. Au cours d'une discussion avec Ajay Banga, le patron de la Banque mondiale, il a mis en exergue l'inefficacité des institutions de Breton Woods, ainsi que les inégalités subies par les pays pauvres.

Mo Ibrahim dénonce les failles au sein de la Banque mondiale et du FMI

Le président de la fondation Mo Ibrahim n'a pas fait dans la langue de bois lors de son échange avec Ajay Banga. En effet, le milliardaire anglo-soudanais a ouvertement critiqué le fonctionnement du Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.

"Nous étions très préoccupés lors de la COP de Glasgow. Des institutions financières d'Europe ont déclaré qu'elles ne financeraient aucun projet lié aux énergies fossiles, surtout en Afrique. Et cette idée était tellement stupide. Quelques mois plus tard, lors du Sommet Afrique-Europe, nous avons confronté nos amis européens et nous leur avons dit : excusez-moi, mais vous êtes submergés par le gaz russe. La moitié de notre gaz en Afrique est exportée vers l'Europe. Et vous, en Allemagne, avez fermé vos centrales nucléaires et venez d'installer trois grandes centrales au charbon. Et vous nous refusez le droit d'utiliser notre propre gaz pour aider 600 millions de personnes ? Évidemment, les gens étaient mal à l'aise dans leurs sièges, et ils ont répondu que toutes les chaussures ne vont pas à tout le monde", a lâché Mohamed "Mo" Ibrahim.

L'ancien titulaire de l'université d'Alexandrie n'était pas disposé à ménager Ajay Banga. "Nous sommes perplexes, car votre conseil est composé de nombreux actionnaires, mais vous n’avez aucun administrateur indépendant. D’ailleurs, si votre banque était cotée sur n’importe quelle Bourse, elle aurait été directement retirée de la cotation, car la gouvernance laisse à désirer", a-t-il enfoncé.

Mo Ibrahim, qui avait les faveurs de l'assistance ne s'est pas arrêté là. Pour lui, "le comble, c’est que ce sont ces mêmes personnes de la Banque mondiale qui viennent en Afrique nous donner des leçons sur la gouvernance".

Ajay Banga est resté sans voix devant ces critiques acerbes de l'homme d'affaires soudanais.