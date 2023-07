La présidence de la COP 15 Désertification ouvre ses portes aux médias

À l'initiative d'Alain Donwahi, les médias ivoiriens ont été conviés à une journée portes ouvertes le vendredi 30 juin 2023 au cabinet de la présidence de la COP 15 au Plateau. Le président de la COP 15 entend ainsi créer un cadre d'interaction avec les hommes et femmes de la presse en vue d'un partage de l'information sur les missions et les activités de son organisation.

COP 15 : Alain Donwahi crée un cadre d'interaction avec les médias ivoiriens

La journée portes ouvertes organisée par la présidence de la COP 15 à l’intention des médias le vendredi 30 juin 2023 avait pour but de créer un cadre approprié d’interaction avec la presse locale, mais aussi de bâtir un meilleur partage de l’information sur les missions et activités de la présidence de la COP 15 Désertification.

Devant la perte de productivité des terres, la désertification apparait comme une question d’environnement et de développement liée à l’action humaine et à la variabilité climatique, mais aussi aux modifications de la biodiversité.

Selon Jean-François Curtis, conseiller du président de la COP 15, 168 pays sont touchés par la désertification ou la sécheresse et 40 % de la population mondiale habite des terres dégradées. Le proche collaborateur d’Alain Richard Donwahi a confié que 10 % du PIB annuel mondial est perdu de la désertification et plus de 200 millions de personnes pourraient être contraintes de migrer d’ici 2050 en raison de la sécheresse, des pénuries d’eau et de la baisse de productivité des cultures.

Il a aussi fait savoir que le président Donwahi a pour mission de faire le plaidoyer pour la réalisation des projets en rapport avec la désertification. Le patron de la COP 15 a donc un rôle stratégique et politique. En une année de fonction, il a déjà effectué 23 missions à l’extérieur, a mentionné M. Curtis.

Il faut dire que depuis son élection lors de la 15e conférence des parties sur la lutte contre la désertification à Abidjan, en mai 2022, le président Alain-Richard Donwahi parcourt le monde pour assurer le plaidoyer en faveur de la restauration des terres dégradées, mobiliser les partenaires et les financements.

Rappelons que la COP Désertification a pour objectif de lutter contre la Désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse grâce à des mesures efficaces qui s’appuient sur des arrangements internationaux de coopération et de partenariat.