Cameroun : Quelque chose s’est passé entre le nouveau Bachelor et Stéphanelle

Un autre scandale vient secouer le nouveau Bachelor Clive Ketu Mbaku. Après l’affaire de sextape, une ancienne candidate de la saison 1 de ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, Stéphanelle, a fait une sortie énigmatique sur la toile. Avant qu’une internaute l'enfonce.

Stéphanelle et le nouveau Bachelor ont-ils eu une liaison ?

La saison 2 de l’émission de téléréalité ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, bat son plein actuellement tous les samedis sur les écrans de Canal + Pop. Alors que les téléspectateurs africains essayent à leur manière de retrouver la candidate qui va convenir au nouveau Bachelor Clive Ketu Mbaku qu’un scandale vient de le frapper en plein mille. Mais, parmi toutes les filles, les téléspectateurs ne sont pas trop convaincus de leur prestation. Ils ont voulu bien avoir l’une des candidates de la première saison à la personne de l’influenceuse camerounaise, Stéphanelle.

Cette dernière a fait une révélation sur les réseaux sociaux qui pourrait s'avérer être une vérité si on y prend garde. ‘’Impossible de retourner là-bas. Je connais le Bachelor depuis 2017 et c’est impossible pour moi de le séduire. Il sait pourquoi. En plus, j’ai déjà trouvé l’amour’’, répond-t-elle.

Après cette déclaration explosive sur le nouveau Bachelor, une internaute a enfoncé le clou à la suite de la publication de Stéphanelle. ‘’Savez-vous que le Bachelor Clive Ketu est l’ex de Stéphanelle ? Je me souviens en 2017-2018, ils sortaient ensemble. Stéphanelle était ma voisine, elle peut confirmer’’, dit-elle. Et depuis, les internautes se posent une et milles questions sur cette éventuelle liaison entre Clive Ketu Mbaku et sa compatriote influenceuse qui est installée en Côte d’Ivoire. Cela fait à présent le deuxième scandale qui éclabousse le nouveau Bachelor après l’affaire de sextape. Les internautes attendent la réaction du nouveau Bachelor pour avoir le cœur net.