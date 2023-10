Côte d'Ivoire - CAN 2023: les journalistes étrangers outillés sur les dispositions

Les préparatifs pour le déroulement de la CAN 2023 en côte d'Ivoire se constent presque dans tous les secteurs d'activités. Après la réception des infrastructures et le lancement du recrutement de 20000 jeunes bénévoles, c'est le tour des journalistes étrangers.

CAN 2023 - Côte d'Ivoire : les journalistes étrangers s'imprègnent des dispositions de l'État ivoirien

En effet, les ministres de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, du Tourisme, Siandou Fofana et les président et vice présidents du Comité d'organisation de la CAN (COCAN), Albert François Amichia et Idriss Diallo ont discuté, le vendredi 13 octobre 2023, avec des journalistes étrangers présents en Côte d'Ivoire dans le cadre du tirage au sort de la CAN, qui a eu lieu la veille au Parc des expositions à Abidjan. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du rappel des normes et les différentes dispositions à prendre pour le déroulement des activités de la CAN 2023.

À l'occasion, plusieurs personnalités ont participé à cette séance de formation. De la même manière, ils n'ont pas manqué de dire leurs mots après la découverte et le niveau d'avancement de l'organisation. Tel est le cas du président du COCAN, Albert François Amichia. À l'en croire, tout serait déjà prêt et que la côte d'Ivoire peut maintenant accueillir « la plus belle CAN». Ceci témoigne déjà l'engagement des autorités pour le bon déroulement de la CAN 2023 en côte d'Ivoire.