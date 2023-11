Etats-Unis : Depuis sa maladie, Céline Dion fait sa première apparition publique

Absente depuis 2020, Céline Dion, atteinte du syndrome de l'homme raide, vient de faire sa première apparition publique. Elle était aux côtés de ses trois garçons au cours d’un match de hockey à Las Vegas aux Etats-Unis.

Céline Dion réapparaît en publique depuis sa maladie

Ces dernières années n’ont pas été un long fleuve tranquille pour Céline Dion. La star internationale canadienne de 55 ans avait dû reporter ses concerts, atteinte d'une maladie rare appelée le syndrome de l'homme raide. Celle-ci lui provoque des spasmes douloureux, qui la paralysent parfois complètement. La chanteuse avait également complètement disparu des radars.

Mais, le lundi 30 octobre, l’interprète de la chanson ‘’Pour que tu m’aimes encore’’, à la surprise générale à assister à Las Vegas aux Etats-Unis à un match de hockey opposant les Canadiens de Montréal aux Golden Knights. C’est la première apparition publique de l’artiste venue du Québec. Sur les premiers clichés partagés le mardi 30 octobre sur les réseaux sociaux, c’est une Céline Dion qui apparaît rayonnante et en pleine forme aux côtés de Chantal Machabée, la vice-présidente aux communications de l’équipe canadienne.

Par ailleurs, c’est au tour des Canadiens de Montréal de partager le mercredi 1 novembre des photos de la célébre chanteuse sur leur compte Instagram. Sur les photographies, la mère de famille pose aux côtés de ses trois fils, à savoir René Angélil, Eddy et Nelson. La vice-présidente aux communications de l’équipe, qui a eu l’occasion de croiser Céline Dion dans les vestiaires du Canadien de Montréal, s'est confiée au micro de La Presse. "Elle (Céline Dion) a passé une quarantaine de minutes avec nous dans le vestiaire, elle était en forme, joyeuse, drôle, chaleureuse, on a passé un très bon moment. Elle a rencontré tous les joueurs ainsi que l’entraîneur-chef, Martin St-Louis. Elle avait un bon mot pour tout le monde", explique-t-elle. Avant de poursuivre : "Tout le monde a été impressionné, tous les joueurs étaient tellement contents, émus même, on a vraiment vécu quelque chose de très beau et c’était rassurant de voir Céline comme ça".