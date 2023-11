Affaire Jonathan Morisson : Le Molare met les choses au clair

Jonathan Morrison est libre après avoir réglé les 19 millions 400 mille de Francs CFA aux présidents de clubs. Cité également d’avoir participé à réunir la somme exigée, Le Molare a fait un long post pour rétablir la vérité.

Le Molare : ‘’C’est madame Alice Benié, DG de la structure TREIIZE, collaboratrice de Jonathan qui a effectué le règlement’’

Les spéculations allaient bon train depuis la libération du jeune promoteur Jonathan Morrison. Après avoir aperçu des célébrités au tribunal d’Abidjan comme A’Salfo, Le Molare, Apoutchou National et Al Moustapha, des internautes ont vite fait de dire que ce sont eux qui ont réuni la somme de 19 millions 400 mille de Francs CFA pour régler les présidents de clubs.

L’artiste Coupé-décalé et patron de la structure événementielle M. Group, Le Molare a dans un long post publié le vendredi 3 novembre sur sa page Facebook, désigné la personne qui a décanté la situation. ‘’C’est madame Alice Benié, DG de la structure TREIIZE, collaboratrice de Jonathan qui a effectué le règlement. Je me suis proposé de régler ou même de participer, elle a refusé et réuni les moyens nécessaires au règlement de la dette’’, explique-t-il. Il faut noter que la jeune dame est également la propriétaire de l’un des plus grands salons d’esthétique dénommé A+ Esthetics, situé dans la commune d’Abobo dans le quartier d’Avocatier.

En outre, le boss du Coupé-décalé en a profité pour adresser des remerciements au représentant des présidents de clubs, aux autorités judiciaires et A’Salfo. ‘’Je remercie mon jeune frère Bamba représentant des clubs plaignants qui a maintenu le dialogue et qui a été à l’écoute pour une fin juste de ce dossier pour toute les parties, je remercie les services du procureur de la république qui après règlement n’ont plus poursuivi Jonathan et le procureur de la république qui a été de bon conseil après nous avoir reçu. Je remercie mon frère A’Salfo avec qui on a mené la médiation avec les présidents de clubs ainsi que mon frère Oumar Sidibé’’, dit-il. Le Molare a poursuivi en ajoutant qu’il est toujours pour des solutions de discussion qu’il n’a de cesse de répéter à son jeune frère Jonathan Morrison. Et c’est ensemble qu’ils ont pu quitter le tribunal.