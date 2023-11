Togo: fin de la campagne de sensibilisation contre la corruption

La compagne nationale de sensibilisation de lutte contre la corruption pour les élus locaux au Togo a pris fin. Une initiative du gouvernement de Faure Gnassingbé qui consiste à mettre fin à toute forme de corruption et autres activités similaires.

Lutte contre la corruption au Togo : les dernières sensibilisations achevées

En effet, cette campagne nationale a duré près de quatre mois impliquant plus de 2000 participants. La cible principale visée était les cadres municipaux des 117 communes du pays. À cet effet, cette démarche du gouvernement permet de enforcer la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales. Elle est soutenue et encouragée par la coopération allemande via la GiZ.

Ainsi, à l'issue de cette tournée, plusieurs recommandations ont été effectuées à l'endroit des cadres et autorités de différentes communes en direction du gouvernement et de la Haute autorité.

En outre, il urge de notifier que le gouvernement togolais avait établi une méthode quinquennale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions similaires il y a peu.

Cette stratégie mise en place prend en compte la période 2023-2027 comptant trois axes comme le « renforcement du cadre juridique et institutionnel, la mobilisation de la population et des actions visant à renforcer l’intégrité et la transparence au sein de l’administration publique.» Toutes ces actions témoignent la détermination du gouvernement togolais dans la gestion des collectivités territoriales.