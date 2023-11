PDCI : Les appels à la candidature de Tidjane Thiam se multiplient

Tidjane Thiam est de plus en plus sollicité par les cadres et les militants du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) pour prendre la tête du parti. Des cadres régionaux ont récemment lancé un appel à l'ancien ministre du Plan afin de redonner une chance de reconquérir le pouvoir d'État.

Côte d'Ivoire-PDCI : La déferlante Tidjane Thiam

Plusieurs cadres du PDCI, issus du Gontougo, du Haut Sassandra, de Korhogo, de Lyon (France), d’Abobo, du Bélier, ont tous appelé à la candidature du ministre Tidjane Thiam au poste de président du PDCI-RDA. Selon eux, le banquier ivoirien est une chance unique pour leur parti de reconquérir le pouvoir d’État. Ils soutiennent que l'ancien patron du Crédit Suisse détient la légitimité, la renommée internationale et le leadership avéré pour diriger le PDCI.

Samedi 4 novembre 2023 dans une déclaration lue par Gauze Jérôme (délégué Daloa sud-ouest), il est précisément demander "vaillamment à tous les membres des instances du parti ainsi qu'aux militants du PDCI RDA du Haut-Sassandra de se mobiliser en vue de soutenir cet appel". Elle les a aussi exhortés à apporter leur soutien à cette sollicitude.

Par ailleurs, en considération de "la notoriété établie comme haut cadre très compétent de la haute finance internationale, mondialement reconnu en Tidjane Thiam, membre du bureau politique du PDCI-RDA", et "l'engouement pressant des populations ivoiriennes de voir la personne de Tidjane Thiam présider aux destinées de la République de Côte d'Ivoire afin de bénéficier de son expertise avérée pour le bonheur des Ivoiriens", les congressistes pro-Thiam du District d’Abidjan, conduits par le coordonnateur du district d’Abidjan, Dia Houphouët Augustin, ont porté leur choix sur le banquier ivoirien.

"Nous, membres statutaires du 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA des délégations communales du District Autonome d’Abidjan, à la suite des élus et cadres du PDCI-RDA, demandons au Ministre Tidjane Cheick Thiam d'accepter de candidater à la présidence du PDCI-RDA le 16 décembre 2023", .

Comme eux, les congressistes du Bélier et de Korhogo ont aussi appelé Thiam à se porter candidat. Pour l'heure, le Tidjane Thiam n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature à la présidence du PDCI-RDA.